Weinstadt.

Das Weindorf in Beutelsbach lockt noch heute (30.4.) und morgen (1.5.) mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller. Am heutigen Sonntag spielen Tonia Danese & Uwe Lenz als Duo „Birds of Feather“ von 19 Uhr an auf dem Beutelsbacher Marktplatz. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.