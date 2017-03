Weinstadt Wie mit der Seilbahn von Strommast zu Strommast

Jüngst standen in Weinstadt sogenannte Fahrstuhlarbeiten an, bei denen sich die Truppe auf der 220-Kilovolt-Leitungsanlage in luftiger Höhe zwischen den Strommasten bewegte. Sie entfernt dort noch immer die Leiterseile.

Kosten: 1,6 bis 1,7 Millionen Euro

Diese sind, bezogen auf die 22 Kilometer lange Trasse, doppelt so lang – schließlich existieren auch zwei Stromkreise. Die Masten selbst werden erst im Herbst demontiert – mit Hilfe von Kränen und Baggern. Auch die Fundamente werden dann entfernt. Der dabei entstehende Schrott wird laut der Transnet-BW zeitnah abtransportiert.

Die Kosten belaufen sich auf 1,6 bis 1,7 Millionen Euro. Der kleinste Mast ist übrigens Mast 41 mit 35 Meter Höhe. Dieser steht zwischen Kleinheppach und Korb und wiegt circa 18,9 Tonnen. Der höchste Mast, der abgebaut wird, ist Mast 97 (Deizisau), der 61 Meter hoch und 15,7 Tonnen schwer ist.

GoPro-Video

Insgesamt werden auf der Trasse zwischen Wendlingen und Korb fast 1000 Tonnen demontiert. Unsere Zeitung hat am Montag am Helm eines Arbeiters erneut eine GoPro-Kamera montiert, um von den Fahrstuhlarbeiten ein Video zu drehen.