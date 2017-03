Weinstadt Wohnungsbrand in Großheppach

Weinstadt-Großheppach.

Rasch konnte die Feuerwehr aus Weinstadt einen Brand in einer Wohnung in der Kleinheppacher Straße am Dienstagmorgen löschen. Unterstützt wurden die Wehrmänner dabei von der Feuerwehr aus Fellbach, die ihre Drehleiter in den Einsatz brachte. Gegen 8.15 Uhr hatte ein 81 Jahre alter Bewohner den Brand in dem Zweifamilienhaus versehentlich verursacht, als er versuchte, einen Ofen anzufeuern. Dabei geriet ein Eckschrank im Wohnzimmer in Brand, der schließlich von der Wehr gelöscht wurde.