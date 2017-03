Weissach im Tal Auto und Carport brennen www.7aktuell.de | Simon Adomat, 26.03.2017 04:40 Uhr

Bild 1 von 12 Bild zurück Bild vor Auto und Carport brennen an angebautem Wohnhaus - Feuer griff bereits auf Fassade über Foto: www.7aktuell.de | Simon Adomat

Weissach im Tal.

Im Ortsteil Cottenweiler kam es in der Ringstraße gegen kurz nach 3 Uhr am Sonntag Morgen zu einem Fahrzeugbrand. Ein Volkswagen hatte unter einem Carport, der an einem Mehrfamilienhaus angebaut war, Feuer gefangen. Das Feuer griff schnell auf den Carport über und anschließend teilweise auf die Fassade des Wohnhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell unter Kontrolle bringen. Zum Schaden und der Ursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Verletzte gab es offenbar keine.

4