Weissach im Tal Mann schießt um sich

Ein laut Polizei psychisch auffälliger Mann hat in Weissach im Tal einen Passanten bedroht und um sich geschossen. Er verletzte niemand. Das Motiv ist noch unklar. Foto: SDMG

Weissach im Tal. Ein 45 Jahre alter Mann hat am Samstagabend (22.10.) in Weissach im Tal aus einem Haus heraus einen Passanten mit einer Schusswaffe bedroht. Der Mann schoss laut Polizei auf drei Fahrzeuge und auf eine Hauswand. Er verletzte niemand. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann noch in der Nacht fest. Er hatte sich in einem Zimmer eingeschlossen.

Gegen 22 Uhr war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass eine Person auf mehrere Fahrzeuge geschossen habe. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die zunächst unbekannte Person auf insgesamt drei Fahrzeuge geschossen und einen Passanten mit der Schusswaffe bedroht hatte. Weiter hatte der Mann Schüsse auf ein benachbartes Wohnhaus abgegeben. Der Täter hielt sich immer noch in dem Haus auf. Die Polizei sperrte den Einsatzort weiträumig ab und zog Spezialkräfte hinzu. Diese betraten das Wohnhaus und trafen zunächst auf unbeteiligte Mitbewohner. Währenddessen gab der Täter weitere Schüsse ab und verbarrikadierte sich in seinem Zimmer. Die Mitbewohner konnten von der Polizei aus dem Haus geleitet und in Sicherheit gebracht werden. Im weiteren Verlauf öffneten die Spezialkräfte mit technischen Einsatzmitteln die Zimmertüre und überwältigten den Mann. Ein Diensthund verletzte den 45-Jährigen leicht.

Die Polizeibeamten fanden in dem Zimmer eine Luftdruckwaffe, mit welcher der Mann nach bisherigem Ermittlungsstand die Schüsse abgegeben hatte. Laut Polizei handelt es sich bei dem 45-Jährigen um einen "psychisch auffälligen" Mann. Er bewohnte das Haus zusammen mit Angehörigen. Die Mitbewohner hatte der Mann nicht bedroht. Außer dem 45-Jährigen wurde niemand verletzt. Über das Motiv des Mannes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Hauswand ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.