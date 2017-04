Weissach im Tal Peugeot geschrammt und geflüchtet zvw, 11.04.2017 09:44 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Weissach im Tal.

Ein noch unbekannter Fahrer eines weißen oder silberfarbenen Audi hat am Montag (10.4.) gegen 13.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Weissach im Tal beim Vorbeifahren mit seinem Audi einen rechts geparkten Peugeot 508 geschrammt. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Er hinterließ laut Polizei einen Schaden in Höhe von circa 2500 Euro. Hinweise auf das Unfallfahrzeug, welches auf der rechten Fahrzeugseite einen Unfallschaden aufweisen müsste, nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.

