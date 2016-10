Weissach im Tal Scheune abgebrannt

In Weissach-Oberweissach ist am Donnerstag, 20., Oktober, eine Scheune abgebrannt. Gegen 18.25 Uhr wurde der Feuerwehr ein

Scheunenbrand gemeldet. Die Scheune befand sich an einem Feldweg

entlang des Däfernbach, in der Verlängerung der Straße In den

Hauswiesen. Ein Passant hatte den Brand bemerkt. Bis zu deren Eintreffen stand die Scheune

nahezu in Vollbrand. Einige Gerätschaften konnten von der Feuerwehr

dennoch beinahe unversehrt aus dem brennenden Gebäude geborgen

werden. Aufgrund weiterer in der Scheune gelagerter Gerätschaften

entstand ein Schaden von etwa 40.000 EUR. Die Feuerwehr aus Weissach

war mit vier Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Zur Brandursache

liegen bislang keine Hinweise vor.