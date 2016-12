Weissach im Tal Vorfahrt missachtet: Autos kollidieren zvw, 29.12.2016 16:20 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Weissach im Tal.

Ein 74-jähriger Autofahrer hat in Weissach im Tal die Vorfahrt einer 20-Jährigen missachtet. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 74-Jährige hatte am Donnerstagmorgen (29.12.) mit seinem Hyundai die Schwabstraße in Fahrtrichtung Beethovenstraße befahren. Die 20-Jährige war mit ihrem Kia auf der Beethovenstraße unterwegs. Nach dem Zusammenstoß war der Hyundai nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich beim Hyundai auf cicrca 4.000 Euro, beim Kia auf circa 1.500 Euro.

