Welzheim Bilder: Pkw schleudert in den Wald ZVW, 18.09.2016 00:30 Uhr

Welzheim.

Am Samstagabend ist es auf der Gschwender Strasse bei Welzheim zu einem schweren Unfall gekommen. Der Fahrer eines VW Golf kam aus bisher unbekannten Gruenden nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde in den Wald geschleudert. Der Fahrer und die zwei weiteren Insassen wurden einmal schwer und jeweils leicht verletzt. Mit drei Rettungswagen und einem Notarzt wurden die Personen versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

