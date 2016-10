Welzheim Bilder: Weinfest des Musikvereins ZVW, 30.10.2016 00:30 Uhr

Welzheim.

Am letzten Oktoberwochenende strömen die Besucher in die Justinus-Kerner-Halle. Ein gemütliches Weindorf lädt zum weinseligen Verweilen und Probieren an verschiedenen Weinständen und dem großen Weinbrunnen in der „Dorfmitte“, aus dessen Hähnen edler Fasswein fließt. Dazu Unterhaltung durch Blasmusik und leckere kulinarische Spezialitäten des Küchenteams. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie.

