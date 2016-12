Welzheim Brand in sozialer Einrichtung

Welzheim-Laufenmühle.

In der Laufenmühle kam es am Donnerstag gegen 12.00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Im Putzraum der Einrichtung hatte sich ein Karton, Putzlappen und Kunststoffteile entzündet, wodurch ein Rauchmelder anschlug. Dadurch konnte das Feuer rechtzeitig entdeckt und von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen übernommen und dauern an. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Welzheim war mit 2 Fahrzeugen und 11 Mann im Einsatz.