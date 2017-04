Welzheim-Breitenfürst Vorfahrtsunfall fordert eine Verletzte und sorgt für Verkehrschaos

Welzheim-Breitenfürst. Am Montagabend kam es auf der Stuttgarter Straße in Welzheimer Ortsteil Breitenfürst zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Opel Corsas wollte von den Lindengärten auf die Stuttgarter Straße nach links abbiegen und übersah dabei eine von Welzheim kommende Seat Fahrerin. Die Fahrerin des Seats wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Welzheim war mit zwei Fahrzeugen zum Abstreuen, weil Benzin ausgelaufen war. Der Sachschaden, so die Polizei, beläuft sich auf 6000 Euro.