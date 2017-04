Schlemmen, Shoppen, Sonnen - Welzheimer Frühling am Sonntag ( 09.04. ). Foto: Benjamin Beytekin

Welzheim.

Die Besucher des "Welzheimer Frühling", einer Mischung aus Rummel und Shopping-Erlebnis, genossen am Sonntag (9.4.) bei strahlendem Sonnenschein das Festangebot. Für die Fahrradbörse standen die Leute schon im Vorfeld Schlange, im Stadtmuseum konnten Kinder am Nachmittag Hasen basteln und malen. Die Innenstadt war autofrei und viele Geschäfte hatten bereits von 13 Uhr an geöffnet. geöffnet. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.