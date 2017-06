Welzheim Containerbrand: 18 Feuerwehrleute im Einsatz

Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach am Samstag, gegen 15.16 Uhr, in der Robert-Koch-Straße, in einem Container, in dem altes Mobiliar und sonstiger Müll gelagert war, ein Brand aus. Die Feuerwehr Welzheim war mit 3 Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz und hatte den Brand schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstanden Schaden ist nach Angaben der Polizei noch nicht bezifferbar.