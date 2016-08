Welzheim Dafür sorgen, dass etwas los ist!

Welzheim. Die Stadt sucht nach einem neuen Format, um das Produkt „Römerstadt Welzheim“ zukünftig wieder mit Leben zu füllen und Aufmerksamkeit zu generieren. Dabei wenden sich die meisten Feste an die Bürger vor Ort. Mit den Heimattagen hat die Stadt ein Fest, das alle fünf Jahre viele Menschen mobilisiert. Welche Bedeutung haben Feste und was hat die Stadt geplant, um Bürgern und auch Touristen etwas zu bieten?

Video: Interview mit Bürgermeister Thomas Bernlöhr

Die Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, haben sich durch die Sozialen Medien stark erweitert. Konnten die Welzheimer früher mit einer Fehlerkarte ins Rathaus kommen und Zustände anprangern, gibt es heute das Internet. Manche Städte bieten Apps an: Fehler werden gemeldet, die Stadt informiert den Fehlermelder online, wann das Problem behoben wird. In Sachen Internetpräsenz und Soziale Medien wolle Welzheim in den nächsten Jahren mehr machen – auch, um überregional mehr wahrgenommen zu werden. Stichwort Tourismus. Man wolle „alle Kanäle bedienen“, so Bürgermeister Thomas Bernlöhr, also Twitter, Facebook und so weiter. Ein guter Auftritt in den Sozialen Medien sei dabei mehr eine neue städtische Pflichtaufgabe als ein weicher Imagefaktor. Image, Identifikation und Aufmerksamkeit werden auch heute in großen Teilen über Feste erreicht.

Auch im digitalen Zeitalter sind Feste wichtig

Auch in digitalen Zeiten gelte, dass „Identifikation über physische Präsenz“ erreicht wird, so Thomas Bernlöhr. Wenn die Feuerwehr feiert, kämen an einem Wochenende mehr als 1000 Menschen zusammen. Das schaffe ein „unheimliches Gemeinschaftsgefühl, Identifikation“. Einen Umzug anzugucken wirke stärker als das Anschauen des Facebook-Auftritts einer Stadt. Das gelte für alle Veranstaltungen. Feste als identitätsstiftender Faktor.

Größere Veranstaltungen sorgten für Aufmerksamkeit nach innen und nach außen. Bernlöhr sieht Feste als „zentrale imagebildende Faktoren“ für eine Stadt – trotz sozialer Medien und Internet. Die hätten eine Wirkung nach innen und außen. Die Römertage zielten mehr nach außen, wobei durch sie auch in Stadt und Bürgerschaft vieles angekurbelt wurde.

Feste für jede Gelegenheit finden

Die Stadt müsse es im Auge behalten, ein Repertoire an verschiedenen Festen anzubieten. „Man braucht klassische Feste und kleine Feste, die dafür sorgen, dass etwas los ist!“, hält Bernlöhr fest. Zu viel Frequenz wäre jedoch schädlich.

Darum gebe es die kleinen Termine: verkaufsoffener Sonntag, Welzheimer Frühling, Straßenfest, Weihnachts-, Holz- und Bauermarkt und mehr. Das Straßenfest sei unter anderem als Ergänzung zu den Heimattagen gestartet worden, auch um das klassische Vereinsfest zu ersetzen, beziehungsweise die Möglichkeit für Vereine zu schaffen, ein zweites Fest auszutragen, mit weniger Aufwand für die Ehrenamtlichen und mit geringen Kosten, beispielsweise was das Aufstellen von WC-Anlagen oder das Bezahlen der Musiker betrifft.

Als Nächstes steht der Holz- und Bauernmarkt an. Der findet alle zwei Jahre statt. Ziel sei es derzeit, eine Veranstaltung zu finden, die in den ungeraden Jahren angeboten wird. Doch das ist nicht so leicht.

Festorganisation ist eine Netzwerkaufgabe

Welches Format könnte ankommen? Kommen genügend Marktbeschicker und Selbsterzeuger? Wie groß wäre der Aufwand für Verwaltung und Ständebetreiber?

Auch ein zweiter Faktor spielt eine Rolle. Feste sollten bestenfalls im Ortskern stattfinden, damit auch Handel, Gastronomie und Gewerbe profitieren können. Auch aus finanzieller Sicht seien Feste nicht unbegrenzt möglich. „Fast alle Feste sind bestenfalls kostendeckend“, hält Welzheims Pressesprecher Uwe Lehar für die Stadt Welzheim fest. Es gibt die direkten Einnahmen wie Standgebühren für die Stadt und die indirekten Einnahmen und Vorteile, wenn der Getränkehändler vor Ort beispielsweise einen Wagen aufstellt und die Sportvereine Essen verkaufen.

Hier wird die Verzahnung bei Festen angedeutet: Verwaltung und Ehrenamtliche arbeiten zusammen. Die Arbeit der Kultursäule und der Handels- und Gewerbeverein seien hier stellvertretend genannt. „Festorganisation ist eine Netzwerkaufgabe“, so Thomas Bernlöhr. Externe Event-Organisatoren seien zu teuer und es stelle sich die Frage: Für wen wird ein Fest veranstaltet? Was für ein Fest will man?

Bernlöhr: „Es wird immer schwieriger, Helfer zu finden.

Bei Festen mit lokaler Verankerung haben die Bürger im Normalfall über Mitgliedschaften einen Bezug zu ihrem Verein und somit auch ihrer Stadt. Daher strebe man grundsätzlich ein Fest für Welzheimer an. Wobei auch einige externe Feste wie das Blechduell für hohe Besucherzahlen stünden – auch, weil sie einen regionalen Bezug hätten. Die Frage der externen Helfer werde wohl aber zunehmen, da, so Uwe Lehar, das ehrenamtliche Engagement in Teilen abnehme. Dazu Thomas Bernlöhr: „Es wird immer schwieriger, Helfer zu finden.“ Die Stadt könne gegebenenfalls unterstützend einspringen. Allerdings sei der Gemeinderat gefragt, dies zu entscheiden.