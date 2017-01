Welzheim Einbrecher steigen in Modegeschäft ein zvw, 11.01.2017 10:31 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay.com

Weinstadt.

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (11.1.) in ein Modegeschäft in der Großheppacher Straße in Weinstadt eingebrochen. Die Täter hatten eine Fensterscheibe des Gebäudes eingeschlagen. Die Einbrecher wurden laut Polizei offenbar gestört, weshalb nichts entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

0