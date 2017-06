Welzheim Exhibitionist fällt mehrfach auf

Bereits am Vormittag hatte beim Bahnhof ein Mann seinen Penis entblößt und sich dabei einer 23-jährigen Passantin gegenübergestellt. Am Nachmittag dann beobachtete ein Zeuge auf dem Aldi-Parkplatz in der Hundsberger Straße, wie vermutlich derselbe Mann seinen Penis aus der Hose nahm und diesen mehren Passanten zeigte.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen 30-jährigen Tatverdächtigen feststellen.

Die Ermittlungen zur Aufklärung der Vorfälle dauern an. Zeugen oder weitere Geschädigte sollten sich nun hierzu bei der Polizei in Welzheim unter Tel. 07181/2040 melden.