Welzheim Feuer mitten in der Nacht

Schrecken in der Nacht: Wohnungsbrand in Welzheim Foto: SDMG

Feuer mitten in der Nacht. In Welzheim in der Friedrich-Bauer-Straße brannte in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Wohnung. Die Meldung der Polizei gegen 3.39 Uhr: Feuerwehr und Polizei vor Ort. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. In dem Haus waren neben Wohnungen auch ein Sportstudio untergebracht. Dessen Inventar wurde ebenfalls beschädigt. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht bekannt.