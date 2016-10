Welzheim Flüchtlinge: Über oder unter 18, das ist hier die Frage

Video: Frithjof Stephan, Schulleiter des Welzheimer Limes-Gymnasiums, sitzt in einer dreiköpfigen Kommission, die in der Region Stuttgart das Alter von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen festlegt.

Er kennt sich aus. Der Schulleiter des Limes-Gymnasiums hat seit Jahrzehnten mit jungen Menschen zu tun. Seit einigen Monaten sitzt er in einer von mehreren dreiköpfigen Kommissionen, die in Baden-Württemberg das Alter von unbegleiteten und vermeintlich minderjährigen Flüchtlingen und Migranten festlegen soll, die sich als unter 18-Jährige ausgeben – entweder weil sie es sind, oder weil sie sich davon Vorteile erhoffen (siehe roter Kasten links). Die Behörden können Altersangaben anzweifeln und Kommissionen beauftragen.

Hundertprozentig kann das Alter nicht geklärt werden

Die folgenschwere Einschätzung, ob jemand über oder unter 18 Jahre ist, ist Ergebnis eines Leitfaden-Interviews, das Raum für persönliche Fragen lässt. Hundertprozentig könne das Alter nicht geklärt werden, betont Frithjof Stephan. Doch auch die medizinische Altersdiagnostik erlaube bloß eine grobe Schätzung. „Eine Kommission, die sich Mühe gibt, kommt zu einer gerechten Einschätzung“, hält der Rektor fest. Diese sei immer individuell und müsse immer einstimmig ausfallen.

Am besten unter 18: „Das spricht sich rum“

Was geschieht? Ein Beispiel: Ein junger Flüchtling gibt an, er sei 16 Jahre alt und ohne Angehörige aus Syrien geflohen. Seinen Pass habe er bei Kämpfen verloren. Die Chancen für Syrer, Asyl zu erhalten, sind deutlich höher als für Menschen aus Nordafrika. Die „Barriere 18“ sei ebenfalls bekannt, weiß Frithjof Stephan, auf die Smartphones und das „Coaching durch Schlepper“ anspielend. Da er angibt, 16 zu sein, wäre das Jugendamt zuständig. Doch ist er 16 Jahre alt? Oder hat er vielleicht schon seinen 20. Geburtstag hinter sich?

Keine oder unzureichende Geburtenregistrierung

Manchmal gibt es gefälschte Pässe, unleserliche Kopien oder Abfotografien von Pässen. Einige vermeintlich Minderjährige besaßen noch nie gültige Papiere und können kein Geburtsdatum angeben. Daher ist eine Einschätzung des Alters in vielen Fällen notwendig, da es in einigen Ländern keine oder nur eine unzureichende Geburtenregistrierung gibt. „Mädchen werden oft gar nicht registriert“, berichtet Stephan. Mann muss sich also von der deutschen Gründlichkeit trennen: Ein Junge, der in einem Dorf in Afghanistan geboren wurde, dessen Vorfahren Ziegenbauern waren, besitzt keine Geburtsurkunde. Da gibt es nichts Schriftliches von offizieller Seite.

Das Jugendamt muss also klären, ob eine mögliche Minderjährigkeit und damit eine Schutzbedürftigkeit vorliegt. Hier kommt die Kommission ins Spiel.

Einstündiges Interview

Wie läuft so ein Interview ab? Der Flüchtling füllt zuerst ein Schreiben aus, ein Dolmetscher hilft, denn nicht alle beherrschen das lateinische Alphabet, weiß Frithjof Stephan. Dann folgt das rund einstündige Interview. Die drei Personen, Vorsitzender, Stellvertreter und Protokollant sowie ein Dolmetscher, sprechen mit dem Flüchtling. Grundlage sind die getätigten Auskünfte der Person sowie etwaig vorliegende Dokumente aus dem Herkunftsland oder beispielsweise erfasste Daten der Polizei.

Sprache lässt Herkunft erkennen

Die unterschiedliche Sprache ist das erste große Hindernis. Es gebe unzählige Dialekte und Sprachprobleme, die zu Kommunikationsproblem werden können, teilt Stephan mit. Für manche Dialekte gebe es in Baden-Württemberg nur einen Dolmetscher, hat er festgestellt. Doch liefert die Sprache sofort Erkenntnisse darüber, ob jemand wirklich aus Syrien kommt – oder nicht. Dann folgt das Interview, beginnend mit einem einführenden Gespräch.

Begegnung mit Respekt

Man will sich kennenlernen, den jungen Menschen Ängste nehmen, deutlich machen, das Gespräch werde kein Verhör mit Polizei oder Richter, schildert Frithjof Stephan. Man begegne sich mit Respekt, sagt der Schulleiter, schließlich seien viele Jugendliche traumatisiert.