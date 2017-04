Welzheim Gottschalk heiser: Welzheimer nicht in TV-Show

Video: Wegen dieses Videos wurde Sat.1 auf Noel aufmerksam.

Thomas Gottschalk war am Tag, als Noel Lehar seinen großen Auftritt in Köln hatte, heiser. Schockschwerenot! Weil der Moderator etwas heiser klingt, wird kleinem ambitionierten Nachwuchskünstlern die Möglichkeit genommen, im Fernsehen aufzutreten, ärgern sich die Eltern. Kein Mikro war defekt, keine Musikbox stürzte während des Drehs in Köln um und keine Putzfrau rannte durchs Bild: Thomas Gottschalk war einfach nur heiser. Darum wurde Noels Auftritt mit der Querflöte nicht in die Sendung geschnitten, die Sat.1 nun ausstrahlt, werfen die Eltern dem Sender vor. Die erste Folge lief am Sonntag. Gottschalks Heiserkeit war ebenfalls eine Begründung der Produktionsfirma dafür, dass Noels als gut befundener Auftritt nicht gesendet werden konnte. Uwe Lehar hatte der Firma eine E-Mail geschrieben, um seiner Enttäuschung Ausdruck zu verleihen. Vier Tage war die Familie im Februar in Köln gewesen.

Besser Beifall und ein heiserer Moderator als unechter Applaus

Noel Lehar ist ein großes Talent. Greift er zur Querflöte, reiben sich die Erwachsenen Ohren und Augen, weil ein Neunjähriger schon so fulminant spielen kann. Er heimst bei Wettbewerben regelmäßig Preise und Auszeichnungen ein. Auch wir haben das Talent bereits vorgestellt. Aufgrund dieses Artikels und eines Videos im November 2016 wurde wohl auch Sat.1 auf den kleinen Musiker mit den langen Haaren aufmerksam und lud Familie Lehar nach Köln ein. Noel trat für die Aufnahmen auf und begeisterte das Publikum, wie Vater Uwe Lehar stolz berichtet. Das alles wurde aufgezeichnet und sollte nun auf Sat.1 ausgestrahlt werden. Daraus wurde nun aber nichts.

Mehlwurm-Gratin statt Querflören-Talent

„Mer muss och jünne künne“, sagt der Kölner. Das weiß auch Familie Lehar. Nun sind eben andere Kinder in der Sat.1-Show aufgetreten. Aber dass es ein Sechsjähriger, der mit Thomas Gottschalk ein Mehlwurm-Gratin zubereitet, in die Show schafft und der kleine Noel nicht, das wurmt Familie Lehar dann doch.

"Keine Auswahl nach Qualität"

Die Welzheimer ärgern sich vor allem über den Umgang der Verantwortlichen mit den kleinen Künstlern. Weil Thomas Gottschalk ein paar Stunden heiser war, habe es so – Uwe Lehars Eindruck – keiner der kleinen Leute in die Show geschafft, die während dieses Stimmfiaskos das Pech hatten, auftreten zu müssen, weil der enge Zeitplan das vorgab. Das sei doch keine Auswahl nach Qualität, sagt Uwe Lehar.

Schwierig, die Szenen nachzusynchronisieren

Ein Verantwortlicher der Produktionsfirma verweist darauf, dass es schwierig gewesen wäre, die Sequenzen mit Gottschalk nachzusynchronisieren. Künstlichen Applaus hätten sie aber reinschneiden können, nimmt es Uwe Lehar mit Galgenhumor. Er erinnert sich, dass Sohn Noel tosenden Applaus erhalten habe. „Die Leute waren begeistert. Vielleicht lieber Kinder senden, die echte stehende Ovationen bekommen haben, auch wenn Gottschalk heiser war. Besser heiser, als künstlichen Applaus reinschneiden“, sagt Uwe Lehar, der die Sendung am Sonntagabend verfolgt hat.

Vier Tage hat die Familie in Köln verbracht

„Von der Produktionsfirma Warner Bros. wurde uns nicht gesagt, dass es von den Beiträgen noch mal eine Auswahl gibt“, ärgert er sich. Vier Tage seien sie in Köln gewesen. Wie lief das im Februar ab? 1. Tag: Anreise. Danach Studioführung, Kostümprobe und Probe im Studio. 2. Tag: Probe im Studio 8.15 Uhr bis 13 Uhr. 3. Tag: frei. 4. Tag: 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr Aufzeichnung. Hier gab es die Verzögerung der Aufzeichnung, weil Thomas Gottschalk heiser war. „Die Aufzeichnung wurde aber trotzdem gemacht“, erläutert Uwe Lehar. Die Kosten für das Hotel und die Anreise hat der Sender übernommen, ebenfalls eine kleine Entschädigung gezahlt. Familie Lehar hatte sich bereiterklärt, den Auftritt einen Tag später zu wiederholen, wenn Gottschalk wieder normal sprechen könne. Die Produktionsfirma habe abgewunken, die Stimme wäre nicht besser geworden.

"Jetzt muss er allen mitteilen, dass er doch nicht im Fernsehen kommt"

„Sie können sich vielleicht vorstellen, wie enttäuscht unser neunjähriger Sohn Noel ist. Klassenkameraden, Freunde, Verwandte, Orchestermitglieder – vielen hat er davon erzählt und muss jetzt allen mitteilen, dass er doch nicht im Fernsehen kommt“, hat Lehar der Produktionsfirma geschrieben.

Puffer an Teilnehmern ist für solche Sendungen normal

Ein Verantwortlicher erläutert: Für so eine Show müsse man immer mehr Kinder einladen, als am Ende ausgestrahlt werden könnten. Manche Kinder hätten Lampenfieber. Nicht immer würden die Auftritte funktionieren. Daher benötige man einen Puffer an Teilnehmenden. Dass Noel es nicht in eine der Sendungen geschafft hat, habe nichts mit der Qualität seines Auftritts zu tun. Das klingt plausibel. Und doch ist das mit der Heiserkeit irgendwie bitter, wenn ein Neunjähriger trotz seines Talents diese einmalige Chance verpasst. Zwar wirkt Noel eher zurückhaltend. Aber wenn er mit der Querflöte auf der Bühne steht, dann verwandelt er sich in ein Show-Talent. Das wäre doch einen kurzen Auftritt wert gewesen. Schade.