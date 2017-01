Welzheim Kaminbrand ZVW, 12.01.2017 11:30 Uhr

Symbolbild. Foto: Schneider / ZVW

Welzheim.

Mit drei Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr aus Welzheim am Mittwochabend in die Stuttgarter Straße aus. Dort wurde um kurz vor 22 Uhr ein Kaminbrand an einem Wohnhaus gemeldet. Dadurch entstand ein beißender Geruch im Haus. Die Feuerwehr säuberte zusammen mit einem Schornsteinfeger den Kamin. Verletzt wurde niemand.

