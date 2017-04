Welzheim-Laufenmühle „Laufenmühle ohne Maria gibt’s nicht!“

Welzheim-Laufenmühle. Seit Juni vergangenen Jahres ist die Straße zwischen Welzheim und Rudersberg gesperrt. Was viele nicht wissen, ist, dass die Sperrung nach dem Erdrutsch eine Existenz bedroht. Maria Dolores Diz kämpft seit Monaten dafür, dass ihr spanisches Lokal im Welzheimer Wald eine Zukunft hat. Das ist nicht einfach, denn seit der Sperrung gebe es fast keine Laufkundschaft mehr.

Im Video: Inhaberin Maria Dolores Diz spricht über die Probleme, die sie seit gut einem Dreivierteljahr wegen der Sperrung als Folge der Rutschung zwischen Welzheim und Rudersberg hat.

Bei Vogelgezwitscher verwandelt strahlender Sonnenschein die Terrasse des Restaurants in ein friedliches Plätzchen inmitten der Natur. Umgeben von idyllischem Wald, Frühlingsblumen und dem Viadukt liegt das Restaurant Laufenmühle. Was Maria Dolores Diz seit einem Dreivierteljahr fehlt, sind Gäste. 1996 eröffnete sie nach harter Arbeit endlich das Lokal.

Spanische und schwäbische Küche

Die 64-Jährige ist für die spanische und schwäbische Küche höchstpersönlich zuständig. Vom Schweineschnitzel bis zu typisch spanischer Paella macht sie alles selbst. Doch gekocht hat sie in den vergangenen Monaten wenig.

Den Tag im Juni 2016, an dem die Straße zwischen Welzheim und Rudersberg wegen einer Erdrutschung gesperrt wurde, wird Maria Diz lange nicht vergessen. Von diesem Zeitpunkt an konnten ihre Gäste, viele kommen aus Schorndorf, Backnang, manche sogar aus Stuttgart, nur noch eingeschränkt zum Restaurant gelangen.

„Es ist zum Heulen"

Als Ende September die Saison der Dampflok zu Ende ging, verschlechterte sich die Situation weiter. „Es ist zum Heulen: Unter der Woche kommt oft gar niemand und auch am Wochenende ist nur wenig los“, klagt sie. Die Zahl der Gäste ging um rund zwei Drittel zurück, denn was fehlt, ist vor allem die Laufkundschaft. Weil sie Stammgäste hat, will sie weiterhin von Mittwoch bis Sonntag ihr Restaurant öffnen, um nicht auch noch jene zu verscheuchen, die regelmäßig kommen. „Welcher Gastronom kann das ein Jahr durchhalten“, fragt sie laut.

Motorrad- und Radfahrer, die das schöne Wetter nutzen, füllten früher regelmäßig ihren Biergarten und die gut fünfzig Plätze im Restaurant. Nun nicht mehr. Trotzdem besorgt sie täglich Lebensmittel, für den Fall, dass Gäste ihren Weg ins Restaurant finden. Denen will sie die gewohnte Qualität bieten. Doch oft bleibt die Küche unbenutzt und Maria Diz muss die abgelaufenen Nahrungsmittel entsorgen. Die Fixkosten für ihr Restaurant und die hauseigene Kläranlage sind also fast unverändert hoch.