Welzheim Neujahrsempfang in Welzheim

Und zum neuen Jahr der Empfang: Feier in Welzheim. Hier: Tim Baier, der den zweiten Platz beim Krippenspiel machte und vom HGV-Vorsitzenden Martin Kohnle eine Welzheim Card sowie Süßes überreicht bekam. Foto: Benjamin Büttner

Prosit Neujahr! Am Sonntagnachmittag blickte der Handels- und Gewerbeverein auf das vergangene Jahr zurück. Dabei erwies sich die 2016 eingeführte Welzheim Card als voller Erfolg, der die Erwartungen aller Beteiligten übertroffen hat. Highlight in diesem Jahr: Im Mai 2017 bekommen die Einzelhändler beim erstmals in die Innenstadt verlegten Limeslauf die Möglichkeit, sich zu präsentieren.

Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie in der Montagsausgabe der Welzheimer Zeitung sowie im Epaper.