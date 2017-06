Welzheim Niko Kappel erzielt Weltrekord

Welzheim/München.

Paralympicssieger Niko Kappel aus Welzheim hat beim internationalen Ludwig-Jall-Sportfest am Samstag in München beim Kugelstoßen mit einer Weite von 13,78m neuen Weltrekord in der Klasse F41 gestoßen. Die bisherige Bestleistung lag bei 13,64 Meter und wurde 2016 von dem Polen Bartosz Tyszkowski erzielt.