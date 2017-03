Welzheim Saisonstart im Erfahrungsfeld der Sinne "Eins + Alles"

Video: Das Erfahrungsfeld der Sinne feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen.

An der Kasse am Eingangsgebäude Rote Achse gibt es Umdrehkreisel. Sie sind so konstruiert, dass sie sich während des Drehens auf den Kopf stellen. Es gibt noch mehr so fantastische Dinge. Im neuen Zauberraum im Obergeschoss werden aus kleinen Menschen Riesen und aus großen Menschen Zwerge. Der Effekt ist enorm, schaut der Besucher durch das Guckloch in den Raum. Erreicht wird der Effekt durch eine entsprechende Optik, schiefe Ebenen und spezielle Musterquadrate.

Neues Team sorgt für Ordnung und Sauberkeit

Zum Rundgang mit der Pressesprecherin des Erfahrungsfeldes der Sinne und der Christopherus-Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle, Daniela Doberschütz, gesellen sich zehn betreute Menschen. Sie bilden das neue Service-Team, sorgen dafür, dass in der Roten Achse alles am richtigen Platz liegt und Sauberkeit herrscht. Der eine oder andere traut sich sogar schon kleine Führungen zu.

Miteinander mit behinderten Menschen schaffen

Denn Aufgabe des Erfahrungsfeldes ist es nicht nur, die Besucher zu beschäftigen, sondern ein Miteinander mit behinderten Menschen zu schaffen. Dies geschieht beim Zusammensein und Tun auf Augenhöhe. „Inklusion“ ist derzeit in aller Munde, das Erfahrungsfeld ist ein Beispiel dafür. Die Christopherus-Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle hat aber noch mehr getan. Sie ging mit ihren Menschen aus dem tiefen Wieslauftal heraus hinauf in die Stadt Welzheim mit Außen-Wohngruppen sowie einem Café mit Rösterei in der Pfarrstraße. Und wieder: Auch hier gibt es jede Menge Begegnung mit behinderten Menschen auf Augenhöhe, zum Beispiel beim Kaffeetrinken.

Dieter Einhäuser hatte die geniale Idee

Dieter Einhäuser, Vorstand der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, hatte vor zehn Jahren die geniale Idee, so ein Erfahrungsfeld in der Laufenmühle zu schaffen. Grundlage dafür waren die Arbeiten von Hugo Kükelhaus und Rudolf Steiner. Zusammen mit Reiner Böning, dem Leiter des Erfahrungsfeldes in den Anfangsjahren, wurde ein Erfahrungsfeld mit einer Ausstrahlungskraft weit über den Rems-Murr-Kreis hinaus geschaffen. Dabei waren manche Vorbehalte und manche finanzielle Probleme zu meistern. Die Bilanz heute lautet: „Mit so einem Erfolg haben wir nicht gerechnet“, sagt Daniela Doberschütz. Jahr um Jahr strömen mehr Gäste an die Laufenmühle. Zuletzt waren es 85 000 Besucher im Jahr 2016. Sie lassen sich ein auf manche überraschende Begegnungen, auf Inspirationen und veränderte Sichtweisen.