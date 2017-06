Welzheim Schulsozialarbeit wird ausgebaut

Welzheim. Die Stadt Welzheim hat bereits in den vergangenen Jahren mit Mobiler Jugendarbeit und Schulsozialarbeit viel auf diesem Gebiet getan und will jetzt noch eins draufsetzen. Geplant ist nun, die Schulsozialarbeit um eine Halbtagesstelle zu erweitern, und dies, obwohl der geplante Ganztagesbetrieb an der Kastell-Realschule nicht so schnell in die Gänge kommt wie geplant.