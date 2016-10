Welzheim Schwäbische Waldbahn: Nochmal 300 000 Euro

Im Februar 2016 wurden mittels Ultraschall und Bauradar Zentimeter für Zentimeter des Viadukts bis in eine Tiefe von 50 beziehungsweise 70 Zentimeter untersucht, dokumentiert und die maroden Stellen identifiziert, um die Schäden festzustellen. Foto: Habermann / ZVW

Welzheim/Waiblingen. Eine Mehrheit im Verkehrsausschuss des Kreistags hat Mittel in Höhe von 300 000 Euro für die Sanierung des Laufenmühlenviadukts bewilligt. Der Welzheimer Bürgermeister Thomas Bernlöhr hat in der Sitzung am Montag mit Herzblut dafür gekämpft.