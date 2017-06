Welzheim Schwer verletzt nach Prügelei

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, kam es am frühen Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten, bei der sich ein 33-jähriger Mann schwer verletzte.

Der Geschädigte war zuvor zusammen mit einem 39-jährigen rumänischen Landsmann in einer Gaststätte in der Straße Kirchplatz. Als er nach dem Zapfenstreich die Kneipe verließ, kam es auf der Straße zu einer Schlägerei mit etwa fünf unbekannten Männern, die wohl teilweise zuvor auch in der Gaststätte waren. Hintergründe der Auseinandersetzung, bei der auch Schlagwerkzeug eingesetzt wurde, sind indes noch völlig unklar. Dem 33-Jährigen wurde wohl im Verlaufe der Prügelei mit einem Gegenstand mehrfach auf den Kopf geschlagen. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach der Auseinandersetzung flüchtete die unbekannten Männer in Richtung Rathaus.

Die Polizei Welzheim hat die Ermittlungen übernommen und versucht nun, die Hintergründe der Tat in Erfahrung zu bringen. Zur Klärung der Tatabläufe und Identifizierung der geflüchteten Täter wird dringend um Zeugenhinweise gebeten, die unter Tel. 07182/92810 entgegengenommen werden.