Welzheim Steffi Saul in der Landesschau

Welzheim.

Steffi Saul hat den Weltrekord. Vor einem Monat ist die Extremsportlerin mehr als 150 Kilometer am Stück in Feuerwehrmontur gelaufen. (Wir waren live dabei.) Am Montagabend war die 34-Jährige zu Gast in der Landesschau des SWR. In der Sendung erzählte sie von ihrem Training und was ihr das Laufen bedeutet.