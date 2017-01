Welzheim Unfallflucht

Welzheim.

Der Polizeiposten Welzheim sucht nach einer Unfallflucht Hinweise auf den Verursacher. Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes CLK, der zwischen 10 Uhr und 15 Uhr sowohl vor einer Bank in der Schorndorfer Straße als auch im Bereich eines Imbissstands in der Wilhelmstraße abgestellt war. An dem CLK wurden dunkle Farbantragungen sowie ein Schaden von etwa 500 Euro festgestellt. Auch soll sich an dem Imbissstand ein dunkles Fahrzeug mit Stuttgarter S-Zulassung befunden haben. Hinweise werden unter Telefon 07182/92810 entgegen genommen.