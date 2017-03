Welzheim Welzheimerin bei „hart, aber fair“ im Fernsehen

Welzheim. Nach drei Jahren und zwei Monaten schloss Ende Oktober der Drogeriemarkt Drehpunkt. Der Laden wurde infolge der Schlecker-Pleite in einer ehemaligen Filiale in der Schorndorfer Straße eröffnet. Das Schicksal von Martina Bareiss und ihren Kolleginnen wird unter anderem im TV diskutiert.

„Oben verantwortungslos, unten chancenlos – ist Schlecker heute überall?“ Mit dieser Frage beschäftigt sich am Montagabend Frank Plasberg in der politischen Talkshow „hart, aber fair“ in der ARD. Für diese Sendung wurde unter anderem in Welzheim gedreht. „Ob Schlecker-Pleite oder VW-Skandal: Wenn Manager versagen, trifft das erst einmal Belegschaft und Kunden. Schont unser Recht verantwortungslose Bosse? Wächst oben die Gier nach Boni-Millionen und unten das Risiko, die Armut?“ So kündigt die ARD die Sendung am Montagabend von 21.15 bis 22.30 Uhr an. Für diese Talkrunde wurde unter anderem vorab Martina Bareiss interviewt, auf die die WDR-Redaktion auch über die Berichterstattung in der Welzheimer Zeitung aufmerksam geworden war.

Die Gäste am Montagabend

Gäste sind am Montag unter anderem Leni Breymaier, SPD-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg und langjährige ver.di-Chefin in Baden-Württemberg, Enthüllungsjournalist Günter Wallraff und Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Sie werden sich dann unter anderem mit dem Schicksal von Martina Bareiss befassen.

Um Schlecker geht es vorher schon bei Plusminus

Vorab thematisiert um 21 Uhr das Magazin „Plusminus“ die Schlecker-Pleite. Das Thema lautet „Schlecker vor Gericht – Vom Drogeriekönig zum Angeklagten“. „Es ist nichts mehr da“, erklärte die Tochter von Anton Schlecker damals öffentlich, heißt es in der Ankündigung zur Sendung. „Doch daran hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart ihre Zweifel. Erhebliche Vermögensteile seien vorher innerhalb der Familie zur Seite geschafft worden.“

Sie hatten hoffnungsvoll angefangen, äußerte sich Martina Bareiss im September über das Drehpunkt-Aus, viel Geld, Herzblut und Arbeit investiert. Dann kam es zu Problemen. Nicht nur der Rossmann-Markt, der beim Feuersee gebaut werden soll, ließ sie pessimistisch in die Zukunft blicken. Da im Sommer 2016 neue Investitionen anstanden, entschieden sich die Drehpunkt-Frauen dafür, den Laden zu schließen. Eine Unterschriften-Aktion konnte keine Wende einleiten.

2016 gab es immer wieder Lieferprobleme, auch weil die Konkurrenz der großen Ketten immens war. Nun stünden sie erneut dort, wo sie sich bereits vor einigen Jahren befanden.