Welzheim Wie geht’s weiter bei ATB?

Welzheim.

Zur Not wollte die ATB-Belegschaft bis nach Wien marschieren. Denn dort, in der Konzernzentrale, wurde die Abwicklung der Welzheimer Produktion vorangetrieben. Am Donnerstag soll es eine Vorab-Absprache zwischen Betriebsrat, IG Metall und Geschäftsleitung gegeben haben. Der Anwalt der Geschäftsleitung spricht von „gesichtswahrend für alle Seiten“. Offiziell wird kommenden Dienstag entschieden.