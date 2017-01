Welzheim Winter ist da, Loipen-Spurgerät kaputt

Video: Rodelspaß in Kaisersbach

Aufgrund des Schneefalls waren die Loipen rund um den Stausee Aichstrut, die Flutlichtloipe, die Römerloipe sowie die Loipe zur Königseiche und Bockseiche am Montag teilweise zugeschneit und Langlauf somit nur bedingt möglich. Die Schneehöhe liegt derzeit bei rund 20 Zentimetern.

Das Nordic Center am Aichstruter Stausee mit rund 300 Parkplätzen ist der Ausgangspunkt für rund 90 Kilometer Loipen in klassischer und rund 15 Kilometer in freier Technik. Außerdem gibt es eine etwa 1,5 Kilometer lange Flutlichtloipe.

Mit der Wetterentwicklung verschätzt hatte sich in der letzten Woche Naturparkführer Walter Hieber, der eine groß für Sonntag angekündigte Wanderung mit Schneeschuhen bereits am Freitagnachmittag abgesagt hatte. Der Schnee ist dann doch noch gekommen. Skischuhe können unter anderem ausgeliehen werden im Winterzentrum am See sowie bei Sport-Höfer in Welzheim (geöffnet ist auch sonntags, wenn die Loipe in Betrieb ist).

Einen Ersatztermin kann Walter Hieber derzeit noch nicht nennen, weil er die ganze Woche auf der CMT in Stuttgart im Einsatz ist. Er geht aber davon aus, dass er nächste Woche wieder entsprechende Angebote machen kann. Er will sie dann rechtzeitig bekanntgeben.

Dick verschneite Landschaft beim Eulenhof

Dick verschneit und still liegt die Landschaft zum Beispiel beim Eulenhof auf Markung Kaisersbach. Genau die richtige Jahreszeit, um zusammen mit den Naturparkführern des Schwäbisch-Fränkischen Walds einen ausgedehnten Winterspaziergang zu unternehmen. Geboten wird außer Schneeschuhtouren auch eine Führung durch die winterlichen Täler und Wälder zum Eisbesen der Maierhofer Sägmühle bei Lorch mit abschließender Fackelwanderung. Für mehr an Geschichte und Brauchtum Interessierte bieten sich die Touren zu Lichtmess, den Köhlern vom Kochertal, verschiedene Mondwanderungen oder Führungen zur Geschichte ausgewählter Orte an. Auch Sagen und Märchen sollen in dieser besonderen Jahreszeit nicht zu kurz kommen.

Diese und weitere Termine finden sich auf www.die-naturparkfuehrer.de und in der druckfrischen „Naturpark aktiv“-Broschüre. Die Broschüre kann bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Murrhardt bestellt werden und wird in den Rathäusern ausliegen.

Hochbetrieb herrschte am Wochenende am Skilift und an der Rodelbahn in Kaisersbach an der Winterhalde. Am Samstag und Sonntag sind von 11 bis 17.30 Uhr die Ski- und Schlittenlifte geöffnet. Aktuelle Infos unter Telefon 0 71 81/7 13 57.

Die Wetterprognosen sind für die Wintersportler derzeit günstig. In den nächsten Tagen liegen die Temperaturen im Frostbereich, so dass ein weiteres schönes Winterwochenende zu erwarten ist.

Übrigens: Auch am Goldboden läßt es sich gerade gut rodeln - wie unser Schlittentest beweist

Weitere Infos über die Loipen von Montag bis Freitag im Rathaus Welzheim unter der Telefonnummer 0 71 82/80 08-15; Samstag, Sonntag und an Feiertagen bei Otto Grass, Arbeitsgemeinschaft Loipen unter 01 75/1 68 14 89 oder E-Mail: Otto. grass@t-online.de