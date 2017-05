Welzheimer Wald/Kaisersbach 150 Jahre Welzheimer Zeitung: Das wird gefeiert

150 Jahre wird die Welzheimer Zeitung alt (siehe Artikel unten). Und das soll – das muss – gefeiert werden! In allen drei Kommunen, in denen unsere Zeitung erscheint, wollen mir mit unseren Leserinnen und Lesern sowie allen Besuchern eine große Party schmeißen. In zwei Wochen, am 11. Juni, geht es los: Mitten in Kaisersbach werden wir das Jubiläum gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Kaisersbach gebührend feiern. Dazu wird der Zeitungsverlag ein großes Rahmenprogramm bieten.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Die ehrenamtlichen Helfer grillen für die Besucher, bieten am Nachmittag Kaffee und Kuchen an und servieren als besondere Spezialität „Schnitzelburger“. Sie sorgen dafür, dass die Gäste feiern können. Herzlichen Dank dafür! Es gibt Getränke und mehr – alles zu zivilen Preisen. Zeitungsleser profitieren, denn in den nächsten Ausgaben werden Gutscheine angeboten. Feuerwehr und Zeitungsverlag feiern am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis etwa 17 Uhr. Redakteure und Vertreter des Zeitungsverlags Waiblingen werden vor Ort sein. Auch Bürgermeisterin Katja Müller wird die Gäste begrüßen.

Auch die Unterhaltung darf nicht fehlen

Der Verlag bietet ein Mitmach-Puppentheater an. Der Nachwuchs kann ebenfalls zaubern. Der Schwabenpark wird extra ein Kinderkarussell aufbauen. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr zeigen bei einer Schauübung, was sie können. Ab 13 Uhr wird es etwas lauter: Die Band „Three4Music“ spielt. Die drei Musiker aus Welzheim werden für gute Stimmung sorgen – garantiert. Daher sind alle Leute aus dem Welzheimer Wald und dem Remstal eingeladen, egal ob Leser oder nicht, gemeinsam mit der Welzheimer Zeitung zu feiern.

Weiter geht’s im Juli und September

Das Fest in Kaisersbach ist erst der Beginn. Im Juli stehen dann zwei Feste in Welzheim und Alfdorf an. In der Limesstadt wird am Sonntag, 9. Juli, gefeiert – ebenfalls mitten in der Stadt. Ab 13 Uhr wird die Band „Gradraus“ spielen. Schon der Name der Band ist irgendwie Programm: Gradraus, so wollen sie sein und so soll auch ihre Musik klingen. Dabei spielt das Schwäbische eine große Rolle. Ihm, der eigenen Mundart, fühlt man sich verpflichtet. Schließlich haben fast alle acht Bandmitglieder ihre Wurzeln im Welzheimer Wald. Tatkräftig wird die Welzheimer Feuerwehr mithelfen.

Am 30. Juli wird das 150-jährige Bestehen der Welzheimer Zeitung in Alfdorf gefeiert, ebenfalls an einem Sonntag von 11 bis etwa 17 Uhr auf dem Marktplatz. Erneut wird die Band „Gradraus“ für Stimmung sorgen. Die Alfdorfer Landfrauen werden die Gäste verwöhnen. Als besondere Leckerbissen wird es Wraps geben.

Abschluss im Schwabenpark

Der Abschluss des Jubiläums wird im Schwabenpark gefeiert. Dort bietet der Zeitungsverlag Waiblingen, zu dem die Welzheimer Zeitung gehört, am 3. September einen Familientag an. Im Welzheimer Wald wird diesen Sommer viel gefeiert!