Wetter Warnungen vor Starkregen

Waiblingen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis Dienstagabend um 20 Uhr vor dauerhaften Starkregen mit bis zu 35 l/m² auf allen Höhenlagen im Rems-Murr-Kreis. In der Nacht soll der Regen dann nachlassen.



Am Montagabend gewitterte es über Waiblingen und Weinstadt. Es kam zu heftigen Regenfällen, die in einen starken Dauerregen übergingen. In Kleinheppach fiel um kurz nach Mitternacht für eine halbe Stunde der Strom aus. Die Polizei meldet einige wetterbedingte Unfälle, weitere Informationen dazu folgen.



Laut Angaben der Hochwasserzentrale ist der Pegel der Rems bei Schorndorf mit 94,5 cm lediglich leicht erhöht. (Stand: 25.10. / 7.30 Uhr) Kein Grund zur Sorge. Zum Vergleich: Der Pegelstand eines zehnjährlichen Hochwassers in Schorndorf beträgt 4,42 Meter.