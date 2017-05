Winnenden 1. Bumerang-Cup des VfR Birkmannsweiler

Winnenden-Birkmannsweiler. Heiko Deiss packt die Flügelspitze mit drei Fingern, streckt den Arm hinters rechte Ohr wie beim Ballwurf und zieht durch: Der Bumerang saust hoch in die Luft, man hat Mühe, ihm mit den Augen zu folgen. Freundlicherweise macht er einen Bogen, kehrt zurück. So soll’s sein. Heiko Deiss belebt am Wochenende beim 1. Bumerang-Cup des VfR Birkmannsweiler die faszinierende Randsportart in der Stadt wieder. Im Video: Beim VfR Birkmannsweiler findet am Wochenende der 1. Bumerang-Cup statt und Heiko Deiss bietet anschließend eine Bumerangwerfergruppe bei dem Verein an.