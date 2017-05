Winnenden 1. Mai: Zwei junge Frauen erlitten Alkoholvergiftung

Etwa 300 bis 400 Jugendliche und junge Erwachsene haben sich am Nachmittag des 1. Mai auf dem Grillplatz im Schelmenholz getroffen. Zahlreiche Personen tranken eine erhebliche Menge Alkohol. Ein 14 Jahre altes Mädchen und eine 18 Jahre alte Frau mussten mit Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 18-Jährige war hilflos im Wald liegend aufgefunden worden. Mehrere Polizeistreifen rückten an und räumten den Grillplatz. Das Gelände wurde bei dem Trinkgelage erheblich vermüllt.