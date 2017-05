Winnenden 120 Liter Weizenbier gestohlen

Diebe entwendeten das Bier der Marke Paulaner am Dienstag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr vom Gelände eines Getränkemarkts in der Nikolaus-Lenau-Straße. Die Fässer befanden sich auf einer Palette, eingeschweißt in Plastikfolie. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib der Fässer erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/ 6940.