Winnenden Feuerwerksörper in der Hand explodiert ZVW, 02.01.2017 12:17 Uhr

Symbolbild. Foto: Benjamin Beytekin

Winnenden.

Gegen 16.30 Uhr zog sich in der Friedrich-Jakob-Heim-Straße beim Abfeuern eines Feuerwerkskörpers ein 15-Jähriger leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche wollte dort offenbar einen aufgefunden "Blindgänger" zünden, der dann in der Hand explodierte. Der 15-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung der Wunde in ein Krankenhaus verbracht

