Unklar ist, warum in der Ostlandstraße im Gewann Stöckach ein Holzstapel im Bereich des dortigen Wasserbehälters Feuer fing. Beim Eintreffen standen die ca. 20 Raummeter Holz in Vollbrand. Die Feuerwehr ließ das Holz am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr kontrolliert niederbrennen. Ob der Brand durch Funkenflug eines in unmittelbarer Nähe betriebenen Lagerfeuers verursacht wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.