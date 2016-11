Winnenden 47-Jähriger verletzt Polizist schwer zvw, 14.11.2016 09:15 Uhr

Winnenden.

Ein 47-Jähriger hat einen Polizisten in Winnenden schwer verletzt. Drei Streifenbesatzungen waren am Freitagabend (11.11.) zu einer Gaststätte in die Waiblinger Straße ausgerückt, nachdem gemeldet worden war, es bahne sich eine Schlägerei an. Die Beamten trafen auf einen aggressiven 47 Jahre alten Mann, der zuvor wohl Gläser umhergeworfen hatte und Auslöser der Streitigkeiten war. Der Mann weigerte sich, einen Ausweis vorzuzeigen und die Gaststätte zu verlassen. Zudem beleidigte er Polizisten. Als er aus der Gaststätte geleitet werden und anschließend in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte er sich massiv, trat um sich und versuchte mehrfach, durch Kopfstöße die Polizisten zu verletzten. Ein 43 Jahre alter Beamter zog sich schwere Verletzungen an einem Finger zu und musste krankgeschrieben werden. Auch der 47-Jährige musste ärztlich behandelt werden.

