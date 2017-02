Winnenden Asylbewerber bleibt in Haft

„Es ist traurig, es ist hart. Aber ich sehe keine gute Prognose für Sie“, wandte sich Richterin Dotzauer in der Urteilsbegründung direkt an den Angeklagten. „Sie haben hier keinen Halt, das ist nicht Ihre Schuld. Aber ich bin überzeugt: Lassen wir Sie aus dem Gefängnis, finden Sie schnell den Weg zum Alkohol und es geht wieder los“, so Dotzauer.

"Ihre Gewaltdelikte sind furchtbar"

Noch ein Verfahren erwartet den 22-Jährigen am Amtsgericht Ludwigsburg, die Anklagepunkte decken sich komplett mit denen in Waiblingen, aber es kommt noch Freiheitsberaubung dazu. „Sie tragen die Kosten des Verfahrens“, ließ die Richterin die Dolmetscherin ausrichten. „Ihre Gewaltdelikte sind furchtbar, Sie hantieren mit Steinen, Scheren, Messern, abgeschlagenen Flaschenköpfen, artikulieren so ihren Unmut und bedrohen Leute – das verstößt gegen unsere Rechtsordnung.“ Dotzauer vermutet, es wäre besser gewesen, wenn er nicht aus seiner Heimat Gambia geflohen wäre.

Angeklagter sieht die Ursache im Alkohol

Der Angeklagte wirkte recht ruhig und schwach. Im Gefängniskrankenhaus war er kurz zuvor an der Lunge operiert worden. Nach vier Monaten in Untersuchungshaft sagte er, nicht zurück nach Gambia zu wollen. „Ich möchte Sie um Verzeihung bitten. Alle Probleme beruhen auf Alkohol. Ich möchte keinen mehr trinken“, beteuerte er.

Streit wegen Schnarchens, Rauchens und Frauenbesuchs

Doch die Vorwürfe wogen schwer und wurden durch die Zeugenaussagen bekräftigt. So sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Angeklagte seinen Zimmergenossen im Winnender Wohnheim mit einer Schere attackiert hatte, im Januar vor einem Jahr. Der 40-jährige Nigerianer trug eine Schnittwunde am Arm davon, als er die Klinge abwehrte, und Verletzungen an der Stirn. Die Polizei hatte das dokumentiert. Die Tatwaffe wurde allerdings nicht gefunden. Vermutlich war der Streit eskaliert, weil der Ältere schnarchte und weil der Jüngere im Zimmer rauchte, nicht aufräumte und immer wieder Frauenbesuch mitbrachte. Gleiches Wohnheim, anderes Zimmer, zwei Monate später: Mit einem Küchenmesser ging der 22-Jährige auf einen Mitbewohner los, hielt es drohend über seinen Kopf und warf eine leere Bierflasche in dessen Zimmer, in dem er sich dann verbarrikadierte.

"Ich erkenne das Messer wieder"

Der Angeklagte beschädigte die Tür. „Ich erkenne das Messer wieder“, sagte der zweite Zeuge beim Blick auf das Foto. Seiner Meinung nach war es um Geld gegangen, das der Angeklagte dem Bedrohten angeblich geliehen hat. „Ich weiß nicht, ob es stimmt. Er hatte ja eigentlich nie Geld und schnorrte von uns immer so kleine Dinge wie Zigaretten“, übersetzte die Dolmetscherin seine Ausführungen. Der dritte Zeuge, ein im Wohnheim wegen seines Rats respektierter 38-jähriger Gambier, berichtete vor Gericht, den 22-Jährigen schon öfter ermahnt zu haben, keinen Alkohol zu trinken. „Ich hatte ihn oft betrunken erlebt. Ich sagte ihm, dass die Leute hier Alkohol trinken, aber sich nicht verhalten wie er.“

"Ich hatte Stress im Kopf, keine Arbeit, keine Schule"

In der Unterkunft an der Albertviller Straße erhielt der junge Mann Hausverbot und wurde anschließend nach Leutenbach verlegt. Auch dort schlug er mal ein Loch in eine Zimmertür. „Ich hatte Stress im Kopf, keine Arbeit, keine Schule“, gab der Angeklagte die Tat zu. Psychisch krank sei er aber nicht. Danach gefragt hatte ihn der Pflichtverteidiger.