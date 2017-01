Winnenden Auto prallt in Leitplanke zvw, 18.01.2017 16:01 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Winnenden.

Eine 25-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza ist am Mittwochmorgen (18.1.) auf der Kreisstraße von Breuningsweiler in Richtung Winnenden mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und in die Leitplanke geprallt. Gegen 6.25 Uhr passierte der Unfall in einer Rechtskurve. Die Autofahrerin blieb unverletzt, an ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

