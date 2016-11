Winnenden/Backnang Leiche neben den Gleisen

Winnenden/Backnang.

An der Bahnstrecke zwischen Winnenden und Backnang ist am Sonntag früh (13.11.) die Leiche eines Mannes gefunden worden. Allem Anschein nach hat ein Zug den Mann touchiert, hieß es am Sonntag bei der Polizei auf Anfrage. Über die näheren Umstände konnte die Polizei am Sonntag noch keine Auskunft geben. Die Kripo war vor Ort und nahm die Ermittlungen auf. Wegen des Vorfalls war der Bahnverkehr zwischen Winnenden und Backnang am Sonntagmorgen zeitweise eingestellt. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zunächst war von einem Notarzteinsatz die Rede gewesen.