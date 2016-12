Winnenden Bankräuber ist weiter flüchtig

In Winnenden wurde am Montagnachmittag die Volksbank in der Martkstraße überfallen. Foto: Schmitzer / ZVW

Winnenden.

Der etwa 20-jährige Mann, der am Montagnachmittag (12.12.) in Winnenden die Volksbankfiliale überfallen hat, ist weiter flüchtig. Der Polizei liegen mittlerweile Fotos aus Überwachungskameras vor. Noch ist laut Sprecher Holger Bienert offen, ob die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung in die Wege leitet, also ein Foto veröffentlichen wird: "Das wird geprüft."