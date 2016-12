Winnenden Volksbank in der Marktstraße überfallen

In Winnenden wurde die Volksbank in der Martkstraße überfallen. Foto: Schmitzer / ZVW

Winnenden. Kurz vor 16.00 Uhr wurde die Volksbank in der Marktstraße überfallen. Ein etwa 20-jähriger unmaskierter Einzeltäter hatte unter Vorhalt einer Waffe eine Kassiererin bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung und die Kassiererin löste den Alarm aus.

Zur Tatzeit waren Kunden in der Fliliale. Der Überfall sei, aber so leise abgelaufen, dass fast niemand den Vorfall mitbekommen hat, so Einsatzleiter Mende. Verletzt wurde niemand.

Der Mann wird als etwa 170 cm groß, schlank und als Südländer beschrieben. Er trug eine grün/beige Jacke, eine Mütze und hatte dunkelbraune kurze Haare. Es gibt Fotos von der Überwachungskamera, ob die zu gebrauchen sind, wird gerade geprüft, so Kriminalhauptkommissar Uwe Belz. Laut Einsatzleiter Mende, hat der Täter mehrere Tausend Euro erbeutet.

Die Polizei fahndet aktuell mit einem Großaufgebot nach dem Täter und sichert die Spuren. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an.