Winnenden Betrunkener pöbelt in der S-Bahn zvw, 23.01.2017 10:12 Uhr

Symbolbild. Foto: ZVW

Winnenden.

Ein betrunkener 34-Jähriger hat am Sonntagmorgen (22.1.) gegen 6.30 Uhr in der S-Bahn Fahrgäste angepöbelt. Ein Beamter der Bundespolizei verwies den Mann am Bahnhof Winnenden aus der S3. Der Betrunkene widersetzte sich, woraufhin zwei Streifenbesatzungen der Reviere Winnenden und Waiblingen dazu kamen. Die Beamten überwältigten den Mann, legten ihm Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam.

0