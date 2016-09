Winnenden Boehringer-Schule: Eltern protestieren gegen die Schließung

Winnenden. Eltern mögen ihre Boehringer-Schule. Keine bessere können sie sich vorstellen für ihre Kinder, und sie glauben im Leben nicht, dass die Kinder in Schwaikheim eine ähnlich gute Schule bekämen. Nur einen Wunsch haben sie an die Stadt: Die Schule soll in Winnenden erhalten bleiben.

Video: Eltern protestieren gegen die Schulschließung der Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule.

„Unsere Kinder haben hier eine Schulform gefunden, in der sie freies, schönes Lernen erleben“, sagt Jasmine Lander, deren Sohn auf die Boehringer-Schule geht, „hier gibt’s nur ganz wenig Frontalunterricht, sehr viel Gruppenarbeit. Wir haben den Eindruck, dass dies unseren Kindern gut tut, und dass sie sich an unserer Schule zu selbstständigen Persönlichkeiten entwickeln.“ „Hier wird nicht das Fach unterrichtet, hier werden die Kinder unterrichtet, so wie sie sind“, urteilt ihr Mann, Kurt Lander, der Elternsprecher der Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule.

So eine intakte Gemeinschaftsschule ist für berufstätige Eltern eine Entlastung: „Mein Sohn kommt um 16 Uhr heim, wirft seine Tasche in die Ecke und geht raus. Ich kann mich darauf verlassen, dass er alles Nötige gemacht hat. Manchmal frage ich nach und merke: Es läuft. Der Kontakt zu den Lehrern ist gut. Ich bin auf dem Laufenden.“ Das bestätigt Irena Tutin.

Manche werden auf eine Winnender Realschule ausweichen

Die Eltern von Boehringer-Schulkindern können sich nicht vorstellen, dass Winnender Kinder alle freiwillig nach Schwaikheim wechseln.“ Bestimmt werden manche ihr Kind trotz anderer Empfehlungen der Grundschullehrer an der Realschule anmelden, nur damit es in Winnenden bleiben kann.“

Helmut Herzeg, dessen Enkel an die Boehringer-Schule geht, sagt: „Das Problem ist doch, dass die Eltern bestimmen, wo des Kind nagoht. Wenn die Elternwahl wegfiele, dann wären viele auf der Gemeinschaftsschule.“ Vielleicht sei jetzt noch nicht der Bedarf da für drei Gemeinschaftsschulen im Bezirk, aber gute Schulen sprächen sich herum und würden attraktiv. Die Schwaikheimer Schule habe keinen guten Ruf. Wenn sie attraktiv wäre, wäre sie jetzt schon ausgelastet und die Winnender wäre zugleich voll besetzt, ist sich Jasmine Lander sicher. „Dann hätten wir drei voll besetzte Schulen im Bezirk und man könnte in Winnenden gar nichts aufgeben.“

Markus Klein, Rektor: „Dass das jetzt so kommt, ist schon bitter für meine Kollegen und mich.“

Unklar ist den Eltern im Augenblick, was eigentlich mit den Kindern der heutigen fünften, sechsten und siebten Klasse passiert. Müssen die nach Schwaikheim wechseln? „Uns ist gesagt worden, die machen hier ihren Abschluss. Aber im Eckpunktepapier ist dieses Versprechen nicht mehr verankert. Da ist nur von den Klassen 8, 9 und 10 die Rede.“ Jasmine Lander sagt: „Des geht ned, die Kinder kann mer doch ned verfrachte.“

Kurt Lander hat in Erinnerung, dass die Stadt einen Schulbau zu Kosten von 14 Millionen Euro verkraftet hätte: „Dann könnte sie doch auch einen Anbau oder Erweiterungsbau ans Schulzentrum oder in Höfen für dieses Geld planen und verkraften.“ Und überhaupt: Wenn Schwaikheim einen Erweiterungsbau finanzieren kann, müsse Winnenden, das als Große Kreisstadt doch andere Pflichten und Verantwortungen habe, das auch können. Eltern der Boehringer-Schüler werden am Dienstagabend die Gemeinderatssitzung mitverfolgen.