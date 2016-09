Winnenden Casino-Mitarbeiter ausgeraubt zvw, 16.09.2016 15:59 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay

Winnenden.

Opfer eines Raubs ist ein 57 Jahre alter Beschäftigter eines Spielcasinos in der Waiblinger Straße in Winnenden geworden. Der Vorfall hat sich in der Nacht auf Freitag (16.9.) ereignet. Der Mann, der als Spielhallenaufsicht fungierte, wurde kurz vor Mitternacht von einem unbekannten Mann niedergeschlagen und ausgeraubt, teilt die Polizei mit. Der Räuber war zuvor Kunde in dem Casino gewesen und hatte wohl mehrere Stunden an verschiedenen Automaten gespielt. Nach der Tat flüchtete er in Richtung der Ringstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der acht Polizeifahrzeugbesatzungen eingebunden waren, verlief ohne Erfolg. Der Räuber hatte dunkle Hautfarbe und wurde als Afrikaner beschrieben. Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug einen markanten Haarschnitt, an den Seiten abrasiert mit oben auffällig hochstehenden Haaren. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und schwarzer Jeans-Hose. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Zur Tatzeit hielt sich eventuell noch eine weitere Person im Casino auf, die potentieller Zeuge ist und gebeten wird, sich zu melden. Es werden zudem noch weitere Kunden gesucht, die sich am Abend im Casino aufhielten und eventuell Hinweise auf den Täter geben können. Unter Umständen fiel der Räuber auf seiner Flucht auch Passanten auf. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.

0