Winnenden Daishin Kashimoto für Konzerttage angereist

Winnenden. „Wir sind voll am Durchstarten“, begrüßt Geburtstagskind und Konzerttagemanager Hansjörg Neumann im Festivalbüro in der Alten Kelter. Bis zur Ankunft der Künstler dauert es noch einige Stunden, in der Hermann-Schwab-Halle wird geprobt, und die Babywanne, um die Daishin Kashimoto, Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, gebeten hatte, steht auch schon parat.

Das nennt man dann wohl optimales Timing: Pünktlich zur Ankunft der Künstler ist von Speis und Trank bis zu Noten und Probenablauf alles startklar. Der PC läuft, Roll-ups und Pressewand stehen, Geschenke und Bürosachen sind verstaut. Auch der Fahrdienstplan steht – wichtiges Utensil, weil verschiedene Orte mit Meisterwerken des klassischen Musikrepertoires bespielt werden. „Das ist eine ewig lange Exceltabelle“, so Neumann, dem die Begeisterung für das bevorstehende musikalische Hochfest aus den Augen sprüht. „Wir sind sehr gut verkauft, die Halle sieht phänomenal aus, der Tanzboden der ‚Flying Steps’ wurde angeliefert.“ Aus dem Häuschen ist er auch, weil das Festivalbüro im Vergleich zu 2016 voll ausgestattet ist, sogar Laminiergerät, fester Drucker und stabile Internetverbindung sind vorhanden. „Gott sei Dank konnten wir den mobilen Router vom OB bekommen“, freut sich Neumann, der vorübergehend aus dem Rathaus ausgezogen ist.

Ausgetüftelte Gepäcklogistik

Seit sechs Uhr steht er im Festivalbüro auf der Matte. „Hier ist Vollalarm, es ist Tetris für Fortgeschrittene“, sagt er über seinen Job. Am Nachmittag kommt Daishin Kashimoto mit dem verspäteten Flugzeug aus Berlin an, begleitet von Frau und Kind. Für ihn wurde über Bekannte noch die Babywanne organisiert, die im Flieger nicht zu transportieren gewesen wäre. „Wir schicken zwei Autos zum Flughafen. Er hat uns vorgewarnt, dass er mit drei fetten Koffern und Kinderwagen kommt“, beschreibt Konzerttage-Organisator Hansjörg Neumann die bis ins letzte Quäntchen ausgetüftelte Gepäcklogistik.

Beim Thema Schlaf können sich Neumann und der künstlerische Leiter Claudio Bohórquez, der am späten Samstagvormittag im Festivalbüro ankommt und als Erstes die Kaffeemaschine sucht, die Hand reichen. „Ich hatte gestern vermutlich meine letzte ruhige Nacht, die nächsten Tage geht’s rund.“ Er sagt, er freue sich auf die Musikerkollegen, auf Winnenden, auf die familiäre Stimmung beim „Absacker“ nach den Konzerten. Musikalisch findet er die Kombination mit zwei Dirigenten besonders reizvoll.

Ein Fan von Spätzle

In der Traube Hanweiler wohnen die Künstler während der Konzerttage. Auch hier ist alles parat: Der Wein- und Kulturverein hat eine Weintafel für den Abend aufgebaut, die Künstler werden von Küchenchef Frank Windeisen am Ankunftstag bekocht, und dann noch mal mit einem Philharmonie-Menü während der Konzerttage – der passende Gaumengenuss zum abendlichen Ohrenschmaus. „Ich hatte bei der Menü-Zusammenstellung freie Hand, ich glaube, das wird ganz unkompliziert mit ihnen“, berichtet Windeisen.

Das gemütliche, vertraute Beisammensein, die ländliche Umgebung und hausgemachte Gerichte aus der schwäbischen Küche werden von den Künstlern geschätzt, die sonst in Luxushotels residieren – gerade Daishin Kashimoto ist ein Fan von Spätzle, wie er im Gespräch verrät. Auch „Rehrückenmedaillons“ und eine auf die Musik und die Solisten abgestimmte Menüfolge wird Windeisen kredenzen – mehr wird nicht verraten.

Kashimoto braucht keine mentale Vorbereitung

Daishin Kashimoto bezeichnet sich als „eher Langschläfer“, der morgens frühstückt und danach zu den Proben geht, aber keine spezielle mentale Vorbereitung benötigt. „Nach über 30 Jahren als Musiker hat man eine gesunde Anspannung, aber kein Lampenfieber.“ Wenn er die Atmosphäre mit Publikum im Saal spürt, komme die mentale Kraft von ganz alleine. Er freut sich, seine Musikerkollegen wiederzusehen. Weil jeder seinen Platz in der Musikwelt hat, kreuzen sich die Wege meist nur auf den Festivals, berichtet er. Voll des Lobs ist er für die Organisatoren, das Team, die Stadt. „Toll, dass Winnenden so hochrangige Musiker zusammenbringt.“